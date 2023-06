Stellingen voor de Sint-Jozefskerk na jaren weggehaald: “Meteen al een ander zicht”

ERPE-MERE/LEDE RECONSTRUC­TIE. Speelde korpschef big brother over zijn agenten? Of wist niet van afluister­prak­tij­ken? Veroorde­ling of vrijspraak, de carrière van Luc Lacaeyse (56) is voor eeuwig besmeurd

Gedroeg korpschef van politiezone Erpe-Mere/Lede Luc Lacaeyse (56) zich als gepatenteerde controlefreak die alles en iedereen afluisterde in zijn gebouwen? Dat is de vraag waarop vandaag een antwoord komt in de correctionele rechtbank van Dendermonde. De hoofdcommissaris riskeert 18 maanden cel voor schending van de privacy. Lacaeyse is sinds mei 2021 preventief geschorst in het kader van een tuchtprocedure. Een reconstructie van hoe een gloednieuw commissariaat van 8 miljoen de ondergang werd van de politiebaas.