Stellingen in Sint-Jozefskerk kosten dit jaar 3,8 miljoen euro: “Tegen 3 april beslissen over sloop of behoud”

Aalst Aalsters stadsbe­stuur gaat voor deklasse­ring Sint-Jozefskerk: “Geen financiële zelfmoord plegen omwille van nalatig­heid van anderen”

Het stadsbestuur van Aalst gaat voor een deklassering van de Sint-Jozefskerk. “Voor een restauratie op kosten van de stad lijkt er geen draagvlak te bestaan: niet in het schepencollege maar ook niet in de gemeenteraad”, zegt het stadsbestuur. Theoretisch zijn er voor de stad vier scenario’s: restaureren op kosten van de stad, alleen de toren houden, de volledige kerk slopen of enkel de veiligheid verzekeren. Een restauratie zit er echter niet in: “Dat is gewoonweg financiële zelfmoord.”

20 december