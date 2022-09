Steffen (37) superfier op zijn ‘Café De Nîmes’ aan de Hopmarkt: “Duurzame jeans, dat vind ik heel belangrijk”

Voor Steffen Knockaert is het een droom die uitkomt. “De Nîmes verwijst naar de oorsprong van jeans. Denim is een afkorting van de oorspronkelijke Franse benaming ‘serge de Nîmes’”, zegt Steffen. “In deze winkel trekken we de kaart van duurzaamheid. Twee merken hier zijn 100% duurzaam. Andere merken werken veel met gerecycleerde jeans. New Denim is bijvoorbeeld een merk dat volledig bio en fairtrade is. Duurzaamheid is iets dat ik zelf ook heel belangrijk vind. Het is in deze tijd niet meer weg te denken. Er zijn nog niet zoveel winkels die daar op focussen.”