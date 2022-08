Stefaan (54) neergestoken nadat hij aan klant vroeg om te vertrekken wegens sluitingsuur: “Zonder reden zomaar mes in hem geplant”

Liedekerke/Affligem Twaalf bestuur­ders onder invloed bij controles in Liedekerke en Affligem, ook 100 gram speed in beslag genomen

Bij verkeerscontroles in Affligem en Liedekerke werden afgelopen weekend twaalf bestuurders onder invloed van alcohol of drugs betrapt. Voorts werden nog tal van andere inbreuken vastgesteld. Ook een dealer die 100 gram speed bij zich had liep tegen de lamp.

23 augustus