Stef Bos in CC De Werf: “Songs van toen en nu”

Aalst Benefietac­tie voor ‘t Filetpur­ken is succes: “1 ding is zeker, we gaan terug open”

Een benefietactie voor ‘t Filetpurken in de Kerkstraat in Aalst heeft 5.000 euro opgebracht. Op 9 april ontstond er brand in de zaak en de schade is aanzienlijk. De uitbaters hopen in juni te kunnen heropenen.

10:12