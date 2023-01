Steeds meer patiënten willen klacht indienen tegen Aalsterse chirurg: “Wij willen gerechtigheid”

“Op basis van dit artikel zouden we graag in contact komen met andere slachtoffers om te kijken of we de krachten kunnen bundelen in een zaak tegen dokter B.A." Het is maar een van de vele reacties die deze redactie vandaag binnenkreeg naar aanleiding van de getuigenis van Lauranne*, een patiënte die twee jaar geleden slachtoffer was van een mogelijke medische fout van de chirurg in het Stedelijk Ziekenhuis van Aalst.