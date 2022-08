Stedelijk museum ‘t Gasthuys krijgt kwaliteitslabel van Vlaanderen: “Museum is collectief geheugen van Aalst”

Iedereen kan een paar voorwerpen in een kast leggen en zeggen dat hij een museum heeft. Om een erkenning te krijgen van de Vlaamse overheid men echter aan hoge kwaliteitsnormen voldoen. De instelling moet bewijzen dat ze op een ernstige en professionele manier omgaat met de vijf basisopdrachten van een museum. Daarvan is de publiekswerking – het organiseren van tentoonstellingen en evenementen – de meest gekende opdracht.

Hard gewerkt

“Vlaanderen stelt echter ook specifieke eisen inzake de werking achter de schermen. Zo moet het museum een helder verzamelbeleid hebben. De thema’s waar men rond werkt, moeten dus duidelijk afgebakend zijn. De collectie moet in goede omstandigheden bewaard worden: dat geldt niet alleen voor wat het publiek ziet, maar ook voor wat er zich in het depot bevindt. Het museum moet over een actuele en volledige inventaris beschikken. De instelling moet ook open staan voor samenwerking met partners en in het museum moet specifiek wetenschappelijk onderzoek volgens de regels van de kunst gebeuren”, zegt de stad Aalst.

“De erkenning is dus zeker geen vanzelfsprekendheid”, zegt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA). “Voor ons stedelijk museum was dit de derde poging. Over geheel Vlaanderen zijn er dit jaar slechts drie instellingen die het label verworven hebben. De hele ploeg van het museum heeft hard gewerkt om deze erkenning te bekomen. Onze mensen hebben de Vlaamse overheid ervan kunnen overtuigen dat aan al de gestelde kwaliteitsnormen werd voldaan.”

Collectief geheugen

Ook conservator Luc Geeroms is blij. “De erkenning benadrukt nogmaals dat een museum meer is dan een plek waar dingen getoond worden,” onderstreept conservator Luc Geeroms. “Een museum is een collectief geheugen. Dat impliceert ook verzamelen, in goede omstandigheden bewaren, bestuderen, publiceren… Het Stedelijk Museum is het kenniscentrum van onze lokale geschiedenis.”

Met het kwaliteitslabel kan ’t Gasthuys nu een werkingssubsidie aanvragen bij de Vlaamse overheid. Dergelijke subsidies situeren zich tussen de 70.000 en 200.000 euro. “Die bijkomende middelen zijn erg welkom”, zegt schepen Van Overmeire. “Ik zie de erkenning niet als een eindpunt maar als een doorstart. In vergelijking met sommige andere centrumsteden hebben we nog wel een inhaalbeweging te maken. We zijn ambitieus. Ook in de toekomst willen we aan de Aalstenaars en aan toeristen de rijke en boeiende geschiedenis van onze stad, de deelgemeenten en het volledige Land van Aalst vertellen.”

