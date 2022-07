Stedelijk museum ‘t Gasthuys behaalt kwaliteitslabel Vlaamse overheid

65 erkende musea

Op dit moment zijn er in Vlaanderen 65 erkende musea. Op landelijk niveau zijn dat onder andere het Flanders Field Museum in Ieper, het MAS in Antwerpen en het SMAK in Gent. Op regionaal niveau bezitten het Jenevermuseum in Hasselt, KOERS in Roeselare, Texture in Kortrijk en vanaf nu ook ’t Gasthuys in Aalst zo’n erkenning.