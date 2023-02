Station van Aalst al in carnavalskleedje: “Ook Grote Markt krijgt nieuw decor”

Aalst Dekenaat start crowdfun­ding: “Winter­slaap­zak­ken voor de daklozen van Aalst”

Het dekenaat van Aalst start met een inzamelactie voor slaapzakken die ze aan de thuis- en daklozen in de stad wil wegschenken. De christelijk geïnspireerde vrijwilligers zetten zich al geruime tijd in voor Aalstenaars die geen dak boven het hoofd hebben. “De laatste tijd zien we een stijging van de daklozen in onze stad en we willen iets doen”, zegt Eddy De Pauw van dekenaat Aalst. De crowdfunding vind je hier.

3 februari