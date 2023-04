Station Aalst-Kerrebroek ziet amper 22 reizigers per dag: “Ik woon er al 45 jaar vlak naast, maar nog nooit heb ik hier de trein genomen”

Basketbal BNXT League Ivan Maras met Okapi Aalst tegen Yoast United: “Misschien ben ik wel aan mijn beste seizoen bezig”

Na de kleine misstap tegen Basketbal Academie Limburg wil Okapi Aalst zaterdagavond iets rechtzetten. In het eigen Forum neemt men het dan op tegen Yoast United. Indien Okapi in het zog van Leuven en Bergen wil blijven is er slechts één optie: winnen. Yoast United kon in de Elite Silver nog maar één wedstrijd winnen.