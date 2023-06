Stadspersoneel zal een fiets kunnen leasen: “Ter bevordering van meer duurzame mobiliteit”

Aalsterse politici kelderen plan ‘Ruimte 2050 Oost Vlaanderen’: “1.600 woningen, waaronder heel Hofstade, dreigen te verdwijnen”

De toekomstvisie in het provinciaal ruimteplan ‘Ruimte 2050 Oost Vlaanderen’ is te gek voor woorden, was de teneur op de gemeenteraad van Aalst. Hofstade wordt bijna volledig van de kaart geveegd, 1.600 woningen moeten worden afgebroken, het Wijngaardveld moet een dorp worden en op het Eiland Chipka staat er tot in de eeuwigheid een fabriek. Het advies vanuit Aalst is dan ook unaniem negatief.