Stadslijst tegen een FPC op Gates-site: “In de gemeenteraad zou dit geen meerderheid halen”

Het stadsbestuur heeft uit een lijst van vijf locaties Gates in Erembodegem gekozen om er een Forensisch Psychiatrisch Centrum op te zetten. “Het stadsbestuur zegt nu dat in 2019 het schepencollege van N-VA, Open Vld en CD&V al gekozen heeft voor Gates. Op de commissie zei Open Vld dat er geen geschikte locatie voor is in Aalst en had CD&V bezwaren. Er is duidelijk geen draagvlak meer. “Bij een hoofdelijke stemming in de gemeenteraad zou dit plan afgevoerd worden”, zegt Van Nieuwenhove. Het dossier is een realisatie van de Vlaamse overheid, de stad Aalst kan alleen advies uitbrengen en het advies is een bevoegdheid van het schepencollege.