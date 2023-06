Stadsbestuur wil pastorieën van Meldert en Baardegem verkopen: “We kunnen ze niet langer laten verkommeren”

Twee nieuwe sociale woonprojec­ten in de steigers in Denderhou­tem en Terjoden: “Nog heel wat sociale woningen tekort in Haaltert”

De sociale huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn wil twee nieuwe sociale woonprojecten starten in Haaltert: in de Dwarsstraat in Denderhoutem en in de Kleine Dries in Terjoden. Tijdens een infomarkt konden de buurtbewoners de plannen al eens inkijken. In Denderhoutem is er alvast bezorgdheid bij sommige bewoners, maar volgens Ninove Welzijn gaat het om twee kleinschalige projecten.