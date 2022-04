Stadsbestuur Aalst kiest voor een Forensische Psychiatrisch Centrum op Gates: “N-VA, CD&V en Open Vld kozen deze locatie in 2019"

Aalst Duizend bommen en granaten, de nieuwe stripwin­kel Hermelijn is verbluf­fend groot: “Welkom in ons strip- en spelletjes­pa­ra­dijs”

In 2022 zijn stripwinkels in heel België vrij zeldzaam geworden en de meeste zijn verdwenen. In heel België? Nee, stripwinkel Hermelijn in Aalst aan de Dender blijft dapper weerstand bieden en floreert er dankzij alle trouwe stripfans. Het winkeltje in de Molenstraat deed het zelfs zo goed dat het nu verhuisde naar een megagroot pand aan het Kanunnik Colinetplein. Duizend bommen en granaten, wat een gigantische nieuwe strip- en gezelschapsspelletjeswinkel is dat!

14 april