Stad zoekt creatieve standhouders voor Aalsterse kerstmarkt

Aalst Fans van de Rode Duivels wél welkom in Aalst: “Straks zijn wij het enige grote WK-event van het land”

De Belgische voetbalbond annuleert het officiële WK-dorp in Vilvoorde en ook elders in het land worden WK-schermen afgevoerd wegens te weinig interesse, maar in Aalst is er aan Rode Duivels-enthousiasme geen gebrek. In De Filatuur zal je in twee grote zalen alle wedstrijden van de Belgen kunnen volgen op grote schermen. “De Duivels-gekte zal wel nog losbarsten, eens ze wat verder geraken in het toernooi”, zeggen de organisatoren.

17:22