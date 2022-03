Stad liet al drie leegstaande woningen klaarzetten voor vluchtelingen: “Inzamelactie voor huisgerei”

AalstDe oorlog in Oekraïne en instroom van vluchtelingen in ons land laat niemand onberoerd. Om die mensen te voorzien van opvang, rekent Vlaanderen onder andere op de lokale besturen. De stad Aalst heeft ondertussen een aantal woonoplossingen gevonden en start nu een inzamelactie om deze met basismateriaal te kunnen inrichten.

De afgelopen dagen werden er al 3 leegstaande stadswoningen in gereedheid gebracht en zijn de eerste gezinnen geïnstalleerd. De woningen zijn ingericht met basismeubilair: bedden met beddengoed, tafel en stoelen, kookgerei en servies. Dit zorgt er voor dat de mensen kunnen slapen, koken en eten. De verdere inrichting zullen de bewoners zelf regelen, indien nodig met een tussenkomst van het OCMW. Indien er nood is aan voeding en hygiënemateriaal - in afwachting van de opstart van het equivalent leefloon - kunnen zij terecht bij de sociale kruidenier.

Bedden

“De woningen werden op enkele dagen tijd ingericht door het personeel van de stad. Het is een uitdaging om op dergelijke korte termijn voldoende meubilair te vinden. En dat terwijl we volgende week nog verschillende woningen in gereedheid willen brengen voor tijdelijke opvang. Want er melden zich dagelijks mensen aan onze loketten aan. Vandaar onze warme oproep aan de Aalstenaars om ons te helpen bij de inrichting”, aldus burgemeester Christoph D’Haese.

Voor de inrichting van de opvangwoningen, is de stad op zoek naar het volgende: bedden voor 1 en 2 personen, een stapelbed, kinder- en babybedjes. De stad zoekt ook lattenbodems, tafels, stoelen, potten, servies en bestek. Alle goede, propere en bruikbare materialen kunnen binnengebracht worden bij de Kringwinkel Stroom (Tragel 5). Om hygiënische redenen zullen er geen matrassen en donsdekens ingezameld worden. Ander materiaal zoals kasten, speelgoed, kledij, ... kunnen zoals gewoonlijk afgegeven worden aan De Kringwinkel. Die spullen zullen via de bestaande gang van zaken aangeboden worden in de winkel.

De Kringwinkel

“De beelden die we zien en de verhalen die deze mensen uit Oekraïne vertellen, laten niemand onberoerd. Veelal zijn het grootmoeders, moeders met kinderen, gezinnen met kinderen... mensen die een lange vluchtweg achter de rug hebben en nood hebben aan een veilige plaats. We doen ons uiterste best om hen die te kunnen bieden en zijn de mensen van De Kringwinkel enorm dankbaar voor hun logistieke steun bij deze inzamelactie”, zegt schepen van Wonen en Sociale Zaken Sarah Smeyers.