Stad investeert 118.000 euro in Het Melkhuisje en gaat op zoek naar nieuwe uitbater, maar oppositie heeft twijfels: “Op die manier zal het verkrotten”

Aalst Inbrekers aan de haal met juwelen en geld bij verschil­len­de inbraken in zelfde straat

In de Brakelstraat in Aalst is er afgelopen weekend ingebroken in verschillende woningen. De daders gingen vooral aan de haal met juwelen en geld. De politie en het labo kwamen ter plaatse om sporenonderzoek uit te voeren.

15:35