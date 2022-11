Stad Aalst wil een erfpacht voor pastorijen van Baardegem en Meldert: “Zinvolle functie zoeken voor beide gebouwen”

De stad is eigenaar van beide pastorijen waarvoor eerder al gezocht werd naar een concessionaris, maar zonder succes. De stad wil nu een ‘eenvoudiger’ dossier in de markt zetten waarbij een erfpacht van maximaal 40 jaar wordt gegeven tegen de geschatte canon prijs. Gezien de werken die voor beide pastorijen nodig zijn, zal de stad de eerste 10 jaar canon kwijtschelden. De toewijzing zal gaan naar de kandidaat die het meeste meerwaarde kan bieden aan het plaatselijke gemeenschapsleven.

Erfpacht

Voor Meldert is het de bedoeling dat zowel de pastorij als de tuin in erfpacht worden gegeven. Voor de pastorij in Baardegem zal ook de polyvalente zaal mee in de erfpacht komen, de tuin en speeltuin blijven publiek toegankelijk. Voor de jaarlijkse Faubourgkermis wordt het gebruik van de tuin en de zaal veilig gesteld. Faubourg Jaarmarktcomité reageert tevreden met de zekerheid dat hun kermisgebeuren kan blijven doorgaan. “Faubourg kermis gaat al jaren door in de pastorijtuin, polyvalente zaal en de parochiezaal. We zijn blij dat dit zal kunnen blijven. We hopen natuurlijk op een goeie kandidaat en een project met meerwaarde voor Baardegem”, aldus Bart Van den Bossche van het Faubourg jaarmarktcomité.

Schepen Katrien Beulens (onafhankelijk) is blij met de beide dossiers die voorliggen. “De pastorijen zijn aan renovatie toe en we doen hiervoor beroep op de kandidaten. In ruil hiervoor zal de stad 10 jaar lang geen vergoeding vragen. We zoek naar een project dat ondersteuning biedt aan het gemeenschapsleven.”

Schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA) hoopt dat de gebouwen een zinvolle functie voor de gemeenschap krijgen. “De pastorie van Meldert en de pastorie van Baardegem dateren beiden uit de 18de eeuw. Baardegem is zelfs beschermd als monument, terwijl Meldert op de inventaris staat,” stelt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA). “Niet alleen voor de lokale gemeenschap maar ook vanuit een algemeen standpunt van erfgoed is het belangrijk dat beide gebouwen een zinvolle functie krijgen en goed onderhouden worden.”

