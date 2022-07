Stad Aalst vraagt om duiven niet te voederen: “Een duivenkoppel kan op twee jaar tijd 150 jongen voortbrengen”

VOLLEYBAL EUROMILLIONS LEAGUE Lindemans Aalst speelt komend seizoen opnieuw Europees

De competitie in de EuroMillions Volley League begint pas op zaterdag 15 oktober. Lindemans Aalst opent met een thuiswedstrijd tegen Menen. Na een seizoen zonder Europees volleybal zullen de Ajuinen aantreden in de Challenge Cup. De loting eerder deze week bepaalde dat de Schotte-boys in de zestiende finales een Israëlische of Oostenrijkse tegenstander zullen bekampen.

30 juni