Stad Aalst trekt de kaart van ‘healthtech’: “Met ‘Health Hub’ startende medtech-bedrijven aantrekken”

“Health Hub Aalst is een nieuwe Innovatiehub voor Healthtech bedrijven in Aalst, opgericht vanuit een consortium van 8 voorname spelers uit de sector (Stad Aalst, Provincie Oost-Vlaanderen, Hogent, Odisee, O.L.V. ziekenhuis, ASZ Medische staf, Becton Dickinson en Curam Domi group)”, zo zegt de stad Aalst. “Het consortium wil ondernemerschap, innovatie en samenwerking binnen de sector stimuleren door aan startende bedrijven de plaats, de expertise en het netwerk te voorzien om hun bedrijf uit te bouwen, dit zowel nationaal als internationaal.”

Startende bedrijven

Het consortium zal ook investeren in het lokaal ecosysteem voor de brede Health Tech sector. “De hub zal zich richten op startende en groeiende bedrijven binnen medtech en digital health, met een focus op de implementatie en go to market. Er is een sterk uitgebouwd living lab om de valorisatie mee te concretiseren”, aldus de stad Aalst.

De Innovatiehub zal in een eerste fase op een tijdelijke locatie in Aalst huisvesting bieden aan maximaal 20 bedrijven. De stad is op zoek naar een manager voor de Health Hub Aalst. “De exploitatie-vzw die deze hub zal exploiteren wordt opgericht op 1 april 2022. Kort daarna hopen we de manager te verwelkomen. Vanaf ten vroegste 2025-2026 zal de Innovatiehub ingebed worden en verder groeien op een nieuw bedrijventerrein naast de E40. De verhuis naar de locatie op het bedrijventerrein biedt de toekomstige manager de mogelijkheid om door te groeien naar een leidende rol in de healthcampus die daar uitgebouwd wordt. Innovatiehub als kloppend hart van zorgstad Aalst - Planet Future (planet-future.be)”, aldus de stad. Op de website www.aalst.be is er ondertussen een vacature uitgeschreven.

Siesegem

De stad heeft het in haar vacature over ‘een nieuw bedrijventerrein naast de E40', de Siesegemkouter dus. Over die locatie zijn al jaren procedureslagen aan de gang rond de vergunningen voor het nog te ontwikkelen bedrijventerrein. Voorlopig winnen de actiecomités. Vorig jaar nog in mei oordeelde de Raad voor Vergunningsbetwistingen in het voordeel van de actievoerders.