Stad Aalst plaatst vijf fietsreparatiestations: “Om kleinere akkefietjes tijdens de fietstocht op te lossen”

Jean Jacques De Gucht (Open Vld), schepen van Mobiliteit, is enthousiast. “Met het plaatsen van fiets repair stations geven we als stad het signaal dat we fietsen belangrijk vinden en willen we op die manier de fietser het gevoel geven welkom te zijn op onze fietspaden”, zegt hij. “Bovendien hebben deze systemen een duurzaam karakter doordat ze de mogelijkheid creëren om fietsgereedschap gedeeld te gebruiken. Deze stations zijn gericht op de fietser-passant en heeft zeker niet de bedoeling om de plaats in te nemen van de traditionele fietsenmaker. Het is enkel een oplossing voor diegenen die onderweg zijn met de fiets en een kleine ingreep nodig hebben om de fietstocht te kunnen verder zetten. Voorlopig starten we met vijf stations op drukke fietsplaatsen. Als het positief geëvalueerd wordt, kan steeds gekeken worden om dit uit te breiden.”