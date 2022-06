Stad Aalst lanceert Klimaatplan: “Zonnepanelen op Aquatopia en Utopia en een elektrisch wagenpark"

AalstEen CO2-uitstoot die 40% lager ligt dan bij de nulmeting in 2011, dat is de ambitieuze doelstelling die de stad Aalst vooropstelt in het nieuwe Klimaatplan. Tegen 2050 wil de stad zelfs helemaal klimaatneutraal zijn. “De verantwoordelijkheid ligt bij elke Aalstenaar.” Tuur Roels, beter bekend als Mega Toby, is het gezicht van de campagne.

Tegen 2030 moet de CO2-uitstoot in Aalst 40% lager liggen dan de waarden in 2011, tegen 2050 wil de stad volledig klimaatneutraal zijn. De stad werkte daarom, samen met een team van experten, een nieuw Klimaatplan met tal van acties uit. “We kunnen dat doel enkel bereiken als we allemaal aan hetzelfde zeel trekken”, aldus burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “De stadsdiensten dragen alvast hun steentje bij, met de elektrificatie van het wagenpark, de verduurzaming van evenementen en zonnepanelen op onder meer Schotte, Aquatopia en Utopia. Het is echter ook belangrijk dat we burgers, bedrijven en verenigingen meekrijgen. We doen dat met maatregelen op maat. We begrijpen als stadsbestuur maar al te goed dat een elektrische wagen bijvoorbeeld niet voor iedereen is weggelegd. De klemtoon ligt op haalbare acties.”

Mega Toby

“Als stad bieden we heel wat maatregelen aan, maar de verantwoordelijkheid om dit plan te doen slagen ligt bij elke Aalstenaar”, gaat schepen van Klimaat Katrien Beulens (onafhankelijk) verder. “Daarom doen we een beroep op heel wat ambassadeurs die een uitdaging willen aangaan thuis, in hun bedrijf of met hun vereniging. Vaak heel laagdrempelig.” Mega Toby-acteur Tuur Roels, VOKA, Freek Van Neck van Unizo en de Aalsterse jeugdraad VONK zijn enkele van de klimaatambassadeurs. Tuur draaide op het persmoment aan een ‘sjikkenbak’ vol klimaatacties en beloofde plechtig om voortaan korter te douchen. “Even lang als een Mega Mindy-liedje”, klonk het.

Volledig scherm Voorstelling van het Klimaatplan met Tuur Roels, schepen Katrien Beulens en burgemeester Christoph D'Haese. © Swirko

Wil je als Aalsterse inwoner, vereniging of onderneming ook enkele uitdagingen aangaan? Op www.aalst.be/klimaat vind je een overzicht van de verschillende acties en ontdek je wat de stad doet. “Je kan je er ook registreren als klimaatambassadeur”, aldus schepen Katrien Beulens.

Broeikaseffect

In 2011 werd in Aalst op jaarbasis 392.257 ton CO2 uitgestoten. “Als je die hoeveelheid zou willen compenseren met de aanplanting van bomen, heb je 4,63 keer de oppervlakte van de stad nodig”, zegt schepen Katrien Beulens. “CO2 op zich is geen schadelijk gas voor de mens, maar het heeft wel degelijk invloed op ons welzijn en alledaags leven. Hoe meer CO2 in de lucht, hoe sterker het broeikaseffect. Broeikasgassen houden warmte vast in de atmosfeer, waardoor de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt en we meer periodes van extreem weer krijgen. De afgelopen jaren werd dat pijnlijk duidelijk: er waren de lange hittegolven enerzijds en de catastrofale overstromingen anderzijds. Het nieuwe Klimaatplan moet ons weerbaarder maken voor zulke gevolgen”, zegt ze.

Groen vraagt om open ruimte te sparen

Oppositiepartij Groen is tevreden dat op de laatste gemeenteraad het klimaatplan is goedgekeurd voor Aalst. “De extreme weersomstandigheden van de voorbije jaren tonen aan dat ook in ons land de gevolgen van de klimaatverandering steeds zichtbaarder zullen worden”, zegt Groen-gemeenteraadslid Lander Wantens. “We vragen we dat de stad in het uitvoeren van de maatregelen extra acties neemt voor een aantal belangrijke aandachtspunten. Zo behoren de woningen in Aalst tot de oudste en slechtst geïsoleerde van Vlaanderen. Deze isoleren en renoveren geeft een win-win voor het klimaat en voor financiën zeker met de huidige hoge energieprijzen. Om mensen met beperkte financiële slagkracht hierin te ondersteunen, vragen we dat hiervoor extra middelen worden voorzien bij de aanpassing van het meerjarenplan.”

Onthardingsplan

“Daarnaast vragen we dat de stad werk maakt van een concreet onthardingsplan en dat de bestaande open en groene ruimte beter beschermd wordt”, zegt Groen.” Zo zijn er verschillende deelgemeenten, onder andere in Erembodegem, waar nog ettelijke hectare groene ruimte is die bedreigd wordt omdat ze ingekleurd staat als woonuitbreidingsgebied. We vragen dan ook met aandrang dat de stad een RUP opmaakt om deze gebieden te beschermen.”

Groen-fractieleider Wantens diende op de gemeenteraad ook een amendement in. “De stad mag gerust wat ambitieuzer zijn wat betreft het energiezuiniger maken van de stadsgebouwen. De huidige doelstelling is 20% reductie tegen 2030 ten opzichte van 2011. Dit kan en moet ambitieuzer en zo kan de stad zelf het goede voorbeeld geven naar de inwoners toe.”

