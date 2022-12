Stabiliteitsproblemen Sint-Jozefskerk: “Straat voor kerk is afgesloten, verkeer in twee richtingen rond Esplanadeplein”

Aalst Sint-Jozefskerk is niet meer te redden: “Waterin­sij­pe­ling en insecten hebben de kerk volledig aangetast. Stellingen moeten ze nu rechthou­den”

“Enkele metalen trekkabels tussen de muren zorgen er op dit moment voor dat de Sint-Jozefskerk van Aalst niet in elkaar stort”, die boodschap heeft burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) gekregen van stabiliteitsingenieurs. Door de vele lekken in het dak en de aantasting van de grote klopkever blijft er van de houtstructuur van het schip van de kerk nagenoeg niets meer over. Het ziet er niet naar uit dat de kerk nog te redden zal zijn met een restauratie. “De veiligheid is nu onze grootste prioriteit”, zegt D’Haese.

3 december