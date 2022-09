Sporten voor Levensloop: “Spinning, zumba en yoga voor het goede doel”

“Als peter van Levensloop Aalst 2022 probeer ik zoveel mogelijk geld in te zamelen. Uiteraard ook door zelf een team samen te stellen. Tot nu hebben we 43 lopers”, zegt hij. “Ikzelf zal een marathon lopen en sommige van mijn team sluiten aan voor een halve marathon. Daarmee hebben we tot nu al bijna 2.000 euro ingezameld. Om tot ons einddoel van 5.000 euro te raken organiseer ik een sportevenement op zondag 11 september met gekende lesgevers uit groot Aalst waaronder: ikzelf, Isolde Elskens, Kim De Kerpel, Natascha Van Wesemael en de enige echte Sarat Menon van het yogahuis. De lessen zijn: spinning, zumba, step, Strong Nation en yoga. Het event vindt plaats in De Schreef in Aalst. Per les betaal je 15 euro, waarvan alles integraal naar Levensloop en de Stichting Tegen Kanker gaat.”