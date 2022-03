Sport keert nog niet terug naar sporthal Denderdal: “Na vaccinatiecentrum wordt het nu een noodopvangcentrum voor Oekraïense vluchtelingen”

Aalst Groen-gemeente­raads­lid van fiets gereden op de Kaaien: “Hier moet dringend een veilig fietspad komen”

Lander Wantens, fractieleider van Groen in de gemeenteraad van Aalst, is tijdens een fietstocht omvergereden door een bestelwagen ter hoogte van de Pierre Corneliskaai. Hij is daarbij lichtgewond geraakt.

10 maart