Speelplein Kirrebisj zoekt animatoren voor deze zomer

Hofstade Stad laat huis afbreken, maar aanpalende rijwoning loopt zware schade op: “Scheuren in mijn muren, groot gat in het dak... Wie gaat dat betalen?”

Al vijf jaar is Marc Van Hecke (52) zijn rijhuis in Hofstade bij Aalst aan het renoveren, maar nu de stad de woning naast de zijne heeft laten afbreken, lijkt hij te moeten herbeginnen. De averij is aanzienlijk. “Wat als mijn muur hier omvalt en er kinderen aan het spelen zijn? En ik had ze nochtans gewaarschuwd dat ze moesten oppassen”, zegt hij.

16:20