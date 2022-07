Solva verlengt autodeelsysteem wegens succes: “7.900 ritten en 484.000 elektrische kilometers”

Regio DenderstreekHet initiatief met 28 elektrische deelwagens van Valckenier Share dat in 2020 in Zuid-Oost-Vlaanderen door SOLVA werd gelanceerd wordt wegens succes verlengd.

Sinds juni 2020 kunnen de bewoners in 15 Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten gebruik maken van het deelwagensysteem Valckenier Share. Een nieuwe vorm van mobiliteit die langzaam maar zeker de weg vindt naar de gebruikers. Het systeem kende aanvankelijk door corona een moeilijke start. Lockdowns en verplicht thuiswerk zorgden voor minder kilometers. En onbekend is ook een beetje onbemind. Maar geleidelijk ontdekt de Zuid-Oost-Vlaming de voordelen van het autodeelsysteem. Ze stellen zich de vraag: Kunnen we die tweede gezinswagen niet beter vervangen door een auto uit het deelsysteem?

Heel wat minder CO2

De voorbije 2 jaar registreerde het autodeelsysteem 7.900 ritten en 484.000 elektrische kilometers. “Vooral de laatste zes maanden tellen we zo’n 500 ritten per maand of goed voor 32.500 kilometer. En zo stoten we ook nog eens heel wat minder CO2 uit”, zegt SOLVA. “Omdat de inwoners van de 15 Zuid-Oost-Vlaamse gemeenten meer en meer gebruik maken van deze nieuwe manier om zich te verplaatsen, hebben de deelnemende gemeenten beslist om het samenwerkingsverband met intercommunale SOLVA en Valckenier Share te verlengen.”

“Als regionaal mobiliteitsbedrijf geloven we in het potentieel van autodelen voor lokale verplaatsingen. Autodelen is gemakkelijk, laagdrempelig en milieuvriendelijk. Valckenier Share zet daarbij extra in op het bieden van een persoonlijke service: we staan dichtbij de gebruiker en spelen kort op de bal. We zijn heel erg tevreden en trots dat we opnieuw het vertrouwen krijgen van de deelnemende lokale besturen en Solva om Valckenier Share verder aan te bieden en, in sommige gevallen, uit te breiden”, zegt Femke Valckenier.

Enkel de stad Aalst kiest ervoor om het deelsysteem niet langer financieel te ondersteunen. Maar in het centrum van Aalst bouwt Valckenier Share al enkele jaren op eigen initiatief aan een aanbod. Hun deelwagens blijven beschikbaar in Aalst.

Vlaamse subsidie valt weg

“De voorbije 2 jaar hebben we een grondige analyse gemaakt over hoe, waar en wanneer de deelwagens in de verschillende deelnemende gemeenten werden gebruikt. Op basis van deze gebruikscijfers worden nu enkele wijzigingen doorgevoerd zodat ze nog beter inspelen op de behoefte van de bewoners. Zo krijgen een aantal deelwagens een andere standplaats of worden ze vervangen door een ander model of komen er deelwagens bij. Zo zal er bijvoorbeeld in Herzele een extra deelwagen aan het station staan”, zegt SOLVA. “Ook al valt de Vlaamse subsidie van de eerste jaren nu weg, toch willen de betrokken partijen verder investeren in het autodeelsysteem zodat de deelwagens ook de komende jaren een vast gegeven zijn voor de bewoners.”

De deelwagens kan je terugvinden in: Aalst, Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Kluisbergen, Lede, Lierde, Maarkedal, Oosterzele, Ronse, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem.

