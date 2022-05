Sofie De Pauw van basisschool GAAF! is laureaat Beste Boekenjuf 2022

AalstSofie De Pauw, directrice van basisschool GAAF! in Aalst, is laureaat in de verkiezing van Beste Boekenjuf/meester van 2022.

De prijs voor Beste Boekenjuf/meester wil waardering schenken aan leerkrachten die een concrete en dagelijkse inzet aan de dag leggen voor leesbevordering en het werken met kinderboeken in de klas binnen een sterk leesbeleid op school. 47 boekenjuffen en -meesters werden aangemeld door leerlingen, ouders, collega’s. Op basis van de motivaties van de inzendingen koos de jury bij een eerste selectie vijf scholen uit. Zij kregen een plaatsbezoek of online interview waarin ze hun activiteiten konden toelichten. Uit deze groep kwamen drie laureaten.

Een van die drie laureaten komt uit Aalst. Sofie De Pauw is directrice van basisschool GAAF! in de Eikstraat. “Een directeur die veel leest om haar leiderschapsstijl te verfijnen en om het leesonderwijs in haar school naar hogere sferen te stuwen? Zo iemand is Sofie De Pauw van de Aalsterse GO! basisschool GAAF!”, aldus de jury. “Ze brengt zelf boeken en lezen doorheen haar school tot leven. Ze zaait, plant en doet zo leerkrachten en ideeën groeien. Met een gedreven team, het traject Sleutels voor effectief begrijpend lezen en luisteren en de masterclass ‘Volop Taal’ van het CTO voelt ze zich gesterkt. Haar motivatie? Drang en dwang, zoals ze het zelf gevat formuleert. Toen ze het zesde leerjaar inruilde voor de directeursstoel, waren de cijfers begrijpend lezen niet goed. Dat was de dwang. De sterke drang kwam erbij doordat de school voelde dat de leerlingen nood hadden aan uitdagend leesmateriaal en dat ouders nog te vaak aan de zijlijn stonden bij lezen en voorlezen.”

De titel van Beste Boekenjuf 2022 gaat dit jaar naar Trui De Waele die leesjuf is op Vrije Basisschool Crombeen in Gent. De Boekenjuf krijgt vandaag een pakket met 100 boeken. Daarnaast zijn er nog 2 andere laureaten die in de prijzen vallen: Tine Kuylen van Vrije Basisschool De Toermalijn in Antwerpen en Sofie De Pauw, directeur op GO! basisschool GAAF! in Aalst. Ook zij worden beloond met een mooie boekenselectie voor de schoolbibliotheek.

Van de 110 aanmeldingen behoorden volgende kandidaten ook tot de genomineerden: Birgid Decleyn (GO! basisschool Pistache in Brussel) en Fried’l Witters (Vrije Basisschool De Ark in Wilrijk)

De prijs voor Beste Boekenjuf/meester wil waardering schenken aan leerkrachten die een concrete en dagelijkse inzet aan de dag leggen voor leesbevordering en het werken met kinderboeken in de klas binnen een sterk leesbeleid op school. 47 boekenjuffen en -meesters werden aangemeld door leerlingen, ouders, collega’s. Op basis van de motivaties van de inzendingen koos de jury bij een eerste selectie vijf scholen uit. Zij kregen een plaatsbezoek of online interview waarin ze hun activiteiten konden toelichten. Uit deze groep kwamen drie laureaten. De jury voor de 12de editie van de prijs bestond uit: Cherline De Maeght (Klasse), Christophe De Turck (Beste Boekenmeester 2021), Ingrid Ocket (Onderwijsinspectie Vlaamse Overheid), Margot Van Dingenen (Iedereen Leest), Iris Vansteelandt (lerarenopleiding AP Hogeschool), Julie Verhaert (Uitgever kind & jeugd Van Halewyck), Marita Vermeulen (uitgeverij De Eenhoorn), Marina Waterschoot (leerkracht en leesbevorderaar).

“Lezen is fundamenteel voor alle leren”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts over het initiatief. “Hoe meer kinderen lezen, hoe beter ze ook kunnen leren. Deze Boekenjuffen verspreiden het leesvirus. Ze bewijzen dat dit kan op een heel laagdrempelige manier, die veel kinderen aanspreekt. Je moet leerlingen niet meteen doodslaan met de wereldliteratuur: je kan hun interesse op slimme manieren aanwakkeren. Zo boek je de beste resultaten”.

De Beste Boekenjuf/meester 2022: 3 laureaten

Trui De Waele

‘Heb je tijd? Lees. Heb je geen tijd? Lees zeker’ Trui De Waele is zorgjuf in de derde graad en ondersteunt het lezen op de Gentse Vrije Basisschool Crombeen. Dat laatste doet ze al een jaar of zes, samen met het Cromleesteam. Daar kan ze haar voorliefde voor boeken en poëzie in kwijt. Ze werkt leeslessen uit die ze samen met de leerkracht in de klassen geeft, als co-teacher. Zo tilt ze het leesonderwijs in de school naar een hoger niveau. Met haar school doorlopen ze een traject Mee® lezers in Gent, waarbij ze focussen op 3 kernpunten: leesmotivatie, leesvaardigheid en kritisch lezen. Voor Trui hangt het allemaal samen en moet het effect duidelijk zijn. Met doelgerichte acties die starten vanuit de noden van de school, volgen ze de vooruitgang op.

Tine Kuylen

Tine Kuylen van Vrije Basisschool De Toermalijn uit Antwerpen heeft een zwak voor humoristische prentenboeken. ‘We hebben de ambitie om een heuse leesschool te worden’, zegt ze. ‘Omdat we leerlingen alle doorstromingskansen willen geven. Taal is daarvoor cruciaal en leerlingen leren vooral woorden bij door te lezen.’ Daarom zijn ze in een project PRO Lezen gestapt. Dit Lezen op School-project met de AP Hogeschool Antwerpen, Odisee Hogeschool en Iedereen leest, helpt hen met de uitwerking van het leesbeleid. Een klare visie, een duidelijk leesbeleid en samenwerken met sterke externe experts zijn Tines wapens. ‘Als we niet weten waarom we dingen doen, waarom zouden we ze dan doen?’

Sofie De Pauw

Een directeur die veel leest om haar leiderschapsstijl te verfijnen en om het leesonderwijs in haar school naar hogere sferen te stuwen? Zo iemand is Sofie De Pauw van de Aalsterse GO! basisschool GAAF! Ze brengt zelf boeken en lezen doorheen haar school tot leven. Ze zaait, plant en doet zo leerkrachten en ideeën groeien. Met een gedreven team, het traject Sleutels voor effectief begrijpend lezen en luisteren en de masterclass ‘Volop Taal’ van het CTO voelt ze zich gesterkt. Haar motivatie? Drang en dwang, zoals ze het zelf gevat formuleert. Toen ze het zesde leerjaar inruilde voor de directeursstoel, waren de cijfers begrijpend lezen niet goed. Dat was de dwang. De sterke drang kwam erbij doordat de school voelde dat de leerlingen nood hadden aan uitdagend leesmateriaal en dat ouders nog te vaak aan de zijlijn stonden bij lezen en voorlezen.

Volledig scherm Sofie De Pauw is Beste Boekenjuf van 2022. © Boekenjuf