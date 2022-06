SMI Aalst krijgt ‘Baken voor burgerzin’-award, leerlingen krijgen prijs van Auschwitzstichting

Aalst Aalsterse stokerij VdS trots op gloednieu­we distilleer­in­stal­la­tie: “Stookke­tels krijgen meestal vrouwenna­men, omdat ze zo mooi gevormd zijn. Die van ons heet Lady Jane”

Luc (59) en Michiel (29) Waterschoot van ‘Stokerij VdS’ in Aalst hebben geïnvesteerd in een nieuwe distilleerinstallatie, uniek in België. Dankzij een ‘botanical vessel’ kunnen er nu nog meer florale en fruitige toetsen aan de gin worden toegevoegd. De installatie is een prachtig werkstuk, op maat gemaakt door de Duitse firma Carl. “Al onze installatie hebben een vrouwennaam die verwijst naar The Rolling Stones. Deze heet Lady Jane”, zeggen Luc en Michiel.

21 juni