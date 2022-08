Sluikstorter laat hometrainer achter in fietsenstalling

Sluikstorten is net zoals in veel steden ook in Aalst een ware plaag. Een Aalstenaar sprong wel heel erg creatief om met de rommel die hij achterliet. In plaats van die gewoon eender waar te dumpen, werd een hometrainer netjes in een fietsenstalling aan de Graanmarkt in Aalst gezet. De rit naar het recyclagepark bleek te moeilijk voor de persoon in kwestie. Ondertussen werd de hometrainer alweer verwijderd.