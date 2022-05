“Slimme luiers kunnen personeelstekort in woonzorgcentra tegengaan”, zegt Ontex uit Erembodegem

ErembodegemOntex uit Erembodegem zegt dat de digitalisering van incontinentiezorg het personeelstekort in woonzorgcentra kan tegengaan. De toonaangevende internationale leverancier van oplossingen voor persoonlijke verzorging, onthulde vandaag de resultaten van een studie van zijn digitale incontinentiezorgoplossing Orizon, uitgevoerd in een Duits woonzorgcentrum in 2022.

Deze veldstudie, uitgevoerd door Ontex van 21 februari tot 18 maart 2022 in het woonzorgcentrum Palmscher Garten in het stadje Deizisau bij Stuttgart, bevestigt de resultaten van eerdere proefprojecten in Europa. Bij een groep van 10 woonzorgcentrumbewoners hoefden verzorgers in totaal 3,2 uur minder per dag te besteden aan incontinentiezorg en werden 7 luiers per dag bespaard. De bewoners kregen ook elk minstens 8 uur slaap per nacht, omdat hun luiers niet meer persoonlijk gecontroleerd hoefden te worden. Zij hoefden dus niet meer wakker gemaakt te worden, zoals in de meeste woonzorgcentra het geval is.

Palmscher Garten

In februari en maart van 2022 voerde Ontex in het rusthuis Palmscher Garten in de Duitse stad Deizisau een veldstudie uit over zijn Orizon-service met de hulp van 10 bewoners en 25 verzorgers. De veldstudie verschafte inzicht in de vermindering van lekkage, het gebruiksgemak en de impact op zowel verzorgers als bewoners. De resultaten van het onderzoek toonden een vermindering aan van 100% van het urineverlies overdag en ‘s nachts en een algemene vermindering van de negatieve impact van urineverlies, inclusief het wegvallen van de verschoning van beddengoed.

Michael Schildt, directeur van het woonzorgcentrum, is enthousiast. “Orizon heeft de bewoners in staat gesteld om hun leven meer te leiden zoals ze het zelf willen en meer comfort te bieden in hun dagelijkse routines. Vooral bij incontinentie is dit erg belangrijk voor het welzijn. Bovendien hadden de zorgkundigen uit ons team op die manier ook meer tijd voor persoonlijke gesprekken en ontmoetingen met bewoners. Ook dat is uiteraard een groot voordeel”, zegt hij.

De winst in tijd en comfort kwam voort uit het feit dat lekkages werden voorkomen, wat een verschil maakte van ongeveer 10 minuten van 2 zorgkundigen per nat bed. Ook werd er comfort- en tijdswinst geboekt omdat incontinentieproducten alleen vervangen hoefden te worden als dat nodig was en bewoners ‘s nachts niet meer onnodig gestoord werden. Omdat er ‘s nachts geen producten meer lekten, moest het beddengoed niet meer verschoond te worden wat opnieuw een voordeel in tijd en comfort teweeg bracht.

Lancering van Orizon in Europa

Naast Duitsland heeft Ontex nog proefprojecten lopen in België en Frankrijk en zal het binnenkort ook veldonderzoek starten in Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ontex is van plan de digitale incontinentiemanagement-oplossing eind 2022/begin 2023 in heel Europa te lanceren. Ontex lanceert de oplossing onder het nieuwe merk Orizon met zijn incontinentiemerken Serenity en iD, en zal hierbij verder surfen op haar reeds bestaande merkherkenning en een sterke reputatie in Europese woonzorgcentra.

In tegenstelling tot de meeste bestaande incontinentiemerken en -diensten van Ontex, is Orizon gebaseerd op een maandelijkse bijdrage. Met de lancerning van Orizon wil Ontex de totale kostprijs van de continentiezorg optimaliseren door de hoeveelheid afval, net als de waskosten en de tijd die het personeel aan continentiezorg besteedt, te verminderen.

Incontinentie: een veel voorkomende aandoening bij de vergrijzende bevolking

Incontinentie is een van de meest voorkomende aandoeningen in zorginstellingen voor ouderen en een van de belangrijkste componenten van de zorgkosten in instellingen zoals ziekenhuis en rust- en verzorgingstehuizen. Ongeveer 80% van de bewoners van woonzorgcentra lijdt aan een of andere vorm van incontinentie, zo blijkt uit de gegevens van Ontex over bestellingen van woonzorgcentra.

Volgens onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft tussen de 10% en 36% van de mensen boven de 60 jaar last van incontinentie en gebruikt incontinentieproducten. Hoewel incontinentie het meest voorkomt bij ouderen, treft het alle leeftijden.

Verwacht wordt dat het aantal 60-plussers zal toenemen van bijna 1 miljard mensen vandaag tot bijna 2,1 miljard in 2050, waardoor de gezondheidszorgsystemen over de hele wereld nog meer onder druk zullen komen te staan. Orizon wil samen met de zorgverleners de continentiezorg opnieuw uitvinden om de zorgverlening gemakkelijker en beter beheersbaar te maken naarmate de wereldbevolking vergrijst.