Slachtoffers van Bende Van Nijvel krijgen in 2023 gedenkmonument aan Delhaize: “Een kunstwerk dat de slachtoffers eert en dwingt tot reflectie”

AalstIn de loop van 2023 komt er aan de Delhaize van Aalst een gedenkmonument voor de slachtoffers van de aanslagen van de Bende Van Nijvel. Op 9 november 1985 vielen er in Aalst acht doden bij een moordpartij in de Delhaize in Aalst, de daders zijn nooit gevonden. Met het monument willen Delhaize en de stad Aalst een stille en serene herdenkingsplaats creëren als blijvende herinnering aan de gebeurtenissen. Landschapsarchitect Bas Smets mag het monument ontwerpen. Delhaize maakte nu bekend hoe het er zal uitzien.

Elk jaar is er op 9 november een herdenkingsmoment met de families van de slachtoffers op de begraafplaats van Aalst. Vanaf volgend jaar zal dat herdenkingsmoment kunnen doorgaan aan een nieuw gedenkmonument aan de Delhaize aan de Parklaan, de plaats waar de gruwelijke feiten zich afspeelden.

Bas Smets

“Met het monument willen Delhaize en de stad Aalst een stille en serene herdenkingsplaats creëren als blijvende herinnering aan de gebeurtenissen, voor nabestaanden en iedereen die direct en indirect getroffen was en is. Het ontwerp van het gedenkteken en de uitvoering ervan zijn van de hand van landschapsarchitect Bas Smets, die ook het herdenkingsmonument voor de aanslagen in Maalbeek en de luchthaven van Zaventem in 2016 realiseerde. Na enige vertraging loopt op dit moment de vergunningsfase en is het de ambitie dat de gedenkplek in de loop van 2023 toegankelijk zal zijn voor het publiek”, zo zegt Delhaize.

Op 9 november is het exact 37 jaar geleden dat de bende van Nijvel een aanslag pleegde op de Delhaize van Aalst en daarmee op gruwelijke wijze het leven ontnam van 8 mensen.” De winkel waar het drama zich destijds afspeelde heeft ondertussen plaats geruimd voor een gloednieuw gebouw. Bij deze nieuwe winkel kon een herdenkingsmonument voor de slachtoffers van de aanslag volgens Delhaize dan ook niet ontbreken”, zegt Xavier Piesvaux, CEO van Delhaize. “De aanslag op de Delhaize van Aalst is een dramatisch gebeuren dat nooit vergeten kan en mag worden. Uit respect voor alle slachtoffers – waaronder ook enkele van onze medewerkers – van de aanslagen op deze en nog vijf andere Delhaizewinkels en hun nabestaanden, willen we hier, op de parking van de Delhaize in Aalst, een serene gedenkplek maken die plaats biedt voor bezinning, rust en troost”, vertelt Xavier Piesvaux.

Volledig scherm Zo zal de serene gedenkplaats voor nabestaanden en een blijvende herinnering aan de slachtoffers eruit zien. © Bas Smets/Delhaize

Utoya

Delhaize deed voor het ontwerp en de realisatie van dit herdenkingsmonument beroep op de expertise van landschapsarchitect Bas Smets, die ook de gedenkplaats voor de slachtoffers van de aanslagen in Maalbeek en Zaventem in het Zoniënwoud ontwierp en die voor de 77 slachtoffers van de Utoya-aanslag in 2011. De gedenkplaats voor de dodelijke slachtoffers van de aanslagen van de Bende van Nijvel komt terecht aan de rand van de parking van de Delhaize in Aalst, ter hoogte van de huidige toegang tot het Osbroekpark. De plaats zal – te midden van de parkeerdrukte – rust en sereniteit bieden en is als het ware een uitdijing van het park tussen de parkeerplaatsen. De acht dodelijke slachtoffers van de aanslag in Aalst worden vereeuwigd in het monument, vertelt Bas Smets. “Het achthoekige monument verwijst naar de acht dodelijke slachtoffers van de aanslag in 1985. De acht zijden omsluiten bosgrond waarin Ginkgo biloba’s groeien, de boom die al het langst op aarde leeft en symbool staat voor overleving en hoop. Het monument is geplaatst op de vroegere parking die getransformeerd is als uitbreiding van en toegang tot het nabijgelegen natuurgebied”, zegt hij.

Reflectie

Burgemeester Christoph D’Haese – die eertijds ook deel uitmaakte van de Parlementaire Onderzoekscommissie voor de aanslagen in Zaventem en Maalbeek – is positief dat dit monument in 2023 zal kunnen worden gerealiseerd. “Onze stad draagt nog steeds de littekens van de verschrikkelijke aanslag van 9 november. Naast de herdenkingsplek op onze begraafplaats, kunnen nabestaanden van de slachtoffers, maar ook iedere Aalstenaar, een moment van bezinning houden aan dit nieuw herdenkingsmonument. Een kunstwerk dat de slachtoffers eert en dwingt tot reflectie. Dankzij een nauwe samenwerking met de nabestaanden, Delhaize, landschapsarchitect Bas Smets en de stad Aalst geven wij een artistieke expressie van een hoogst allerindividueelste Aalsterse emotie. Aalst kan en zal zijn slachtoffers nooit vergeten”, zegt de burgemeester.

