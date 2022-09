Skatelessen aan Pierre Corneliskaai: “Elke woensdag en zaterdag in indoor skateruimte”

Aalst Nieuwe campus Lyceum opent in de Zonne­straat: “Hier krijgen onze vijfde- en zesdejaars voortaan les”

200 leerlingen van het Lyceum in Aalst werden op de eerste schooldag niet op de vertrouwde schoolcampus in de Pontstraat verwacht, maar in de nieuwe schoolgebouwen in de Zonnestraat. In het hedendaags ingerichte gebouw zullen de vijfde- en zesdejaars de komende jaren les krijgen.

