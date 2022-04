Skate- en muziekfestival BETONG na twee jaar terug: “Nederlandse rapper en Youtuber Joost headliner”

Aalst Netwerk Aalst in de ban van de Aalsterse New Beat: “Het resultaat van sonische experimen­ten”

Op zaterdag 30 april draait in Netwerk Aalst alles rond de Aalsterse New Beat. Je komt er alles te weten over de geschiedenis van de Aalsterse New Beat en Alosta Souls stelt er Chaos Culte voor. Na het concert is er nog een dj-set van Spektrum.

10:58