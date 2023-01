Sint-Martinuskerk tijdelijk gesloten nadat houten panelen naar beneden vallen: “Misviering en filmvertoning ‘Daens’ op andere locatie”

“Een geluk bij een ongeluk: er is niemand gewond en is ook de materiële schade is op het eerste zicht beperkt,” zegt deken Hans Vandenholen. “Voor de heilige mis van morgen 9u30 kunnen we gelukkig uitwijken naar de Jezuïetenkerk van het college in de Pontstraat. We zijn dankbaar dat het college ons deze mogelijkheid aanbiedt.”

Zondagnamiddag om 16.30 uur. had de Erfgoedcel Denderland een vertoning van de film ‘Daens’ geprogrammeerd in de Sint-Martinuskerk. Regisseur Stijn Coninx zou daarbij aanwezig zijn. “Aangezien de wand waarop we de film wilden projecteren, beschadigd is, kan de voorstelling in de Sint-Martinuskerk niet doorgaan en bovendien gaat de veiligheid natuurlijk voor alles”, zegt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA). “Gelukkig kunnen we uitwijken naar CC De Werf, dat zich op wandelafstand bevindt. Iedereen die zich ingeschreven had voor de film, wordt per mail verwittigd. Wie we niet konden bereiken, zullen we om 16.30 uur aan de Sint-Martinuskerk opvangen. We beginnen de film dan een half uurtje later in CC De Werf, om 17 uur.”