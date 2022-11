‘Sint-Maarten Lichtwandeling’ lokt 10.000 bezoekers naar Aalst: “Alleen maar felicitaties gehoord”

Karim Van Overmeire (N-VA) schepen van Museum en Erfoed is meer dan tevreden. “Afgelopen zomer trad ’t Gasthuys toe tot het selecte clubje van erkende musea in Vlaanderen. We wilden dat in de verf zetten dan door zoveel mogelijk mensen gratis te laten genieten van onze najaarsactiviteiten Zus+ers en de Sint-Maarten lichtwandeling. Met het succes van de twee initiatieven staat het stedelijk museum steviger dan ooit op de kaart. Zowel de erkenning als de succesvolle activiteiten zijn in de eerste plaats de verdienste van de ploeg van enthousiaste medewerkers van het museum”, zegt hij.

Het belevingsparcours Zus+ers was reeds aan zijn tweede editie toe. Maar liefst 1.200 bezoekers wandelden ’s avonds door het museum in de voetsporen van de Gasthuyszusters. Hét succesnummer van deze herfst was echter de Sint-Maarten-Lichtwandeling met een beeld- en klankspel op de Oude Vismarkt, de Werf, het Landhuis en de Sint-Martinuskerk. Een voorzichtige schatting komt uit op meer dan 10.000 bezoekers. “Cijfers zijn belangrijk, maar de tevredenheid van de bezoekers is dat nog meer”, gaat schepen Van Overmeire verder. “Ik heb alleen maar felicitaties gehoord. Veel Aalstenaars waren fier dat ze ook in hun eigen stad een dergelijk spektakel konden bleven. De ploeg van het museum toont dat er naast brochures en museumkasten ook andere manieren zijn om verhalen te vertellen en erfgoed door te geven. We willen dan ook heel graag op de ingeslagen weg verdergaan.”

Daar laat het Stedelijk Museum dan ook geen gras over groeien. In december en januari trekt ’t Gasthuys samen met Poppentheater Jaja naar scholen met de kleutervoorstelling ‘Elsa en Lisa’. Samen met Erfgoedcel Denderland pakt het museum in januari uit met een evenement rond priester Daens. Ook februari belooft druk te worden: met opnieuw een Aalst Carnaval dat op volle toeren draait, wordt ook de carnavalsexpo in ’t Gasthuys weer een drukbezochte hotspot. Meer info over de projecten, expo’s en openingsuren vindt u op www.tgasthuys.be

Volledig scherm Van 4 tot 13 november 2022 bracht ’t Gasthuys - Stedelijk Museum Aalst in samenwerking met Urban Mapping het leven van Sint-Maarten in beeld met unieke projecties op historische gevels. © JP Swirko

Volledig scherm Van 4 tot 13 november 2022 bracht ’t Gasthuys - Stedelijk Museum Aalst in samenwerking met Urban Mapping het leven van Sint-Maarten in beeld met unieke projecties op historische gevels. © JP Swirko

Volledig scherm Van 4 tot 13 november 2022 bracht ’t Gasthuys - Stedelijk Museum Aalst in samenwerking met Urban Mapping het leven van Sint-Maarten in beeld met unieke projecties op historische gevels. © JP Swirko

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.