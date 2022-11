Sint-Maarten Lichtwandeling langs vier iconische locaties in Aalst: “Ooit al eens een paard door een venster zien kruipen?”

AalstDe nieuwe lichtwandeling over Sint-Maarten in Aalst mag je echt niet missen, zeker als je jonge kinderen hebt. Nog tot 13 november kan je vanaf 18 uur genieten van dit buitengewoon spektakel met projecties op Aalsterse gebouwen. Anton Cogen praat het geheel aan elkaar, woordmopjes verzekerd!

Eerder dit jaar kreeg ’t Gasthuys van de Vlaamse overheid de titel van ‘erkend museum in Vlaanderen’ en dus wordt uitgepakt met iets speciaals: op verschillende plaatsen in de stad zullen de mooie afbeeldingen uit het boek als metershoge bewegende projecties te zien zijn. “Die projecties zullen te zien zijn op de muren van het Stedelijk Museum, op de achterkoer van het voormalige stadhuis, in de Sint-Martinuskerk en langs de kade van de Dender”, legt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA) uit. “Het wordt een buitengewoon spektakel. Een wandeling langs het uitgestippelde parcours brengt de bezoeker in een wereld van schitterende bewegende beelden en bijzondere geluiden. De warme stem van Anton Cogen vertelt het verhaal.”

Schepen van Tourisme Caroline De Meerleer (N-VA) deelt het enthousiasme. “Lichtwandelingen, elkeen is er al voor naar Brugge of Gent getrokken. Felle kleuren en dynamische lichtflitsen wisselen elkaar af op tal van historische gebouwen. Wel, vanaf vandaag tot 13 november kan je in Aalst terecht voor een écht lichtverhaal, het verhaal van ‘Maarten en de magie van de mantel’. Op een speelse, creatieve en humoristische manier laat deze wandeling jong en oud langs vier iconische locaties in de stad kennis maken met de man die Sint-Maarten is. Trouwens, ooit al een paard door een venster zien kruipen? Je maakt het allemaal mee tijdens deze wonderlijke wandeling.”

De lichtwandeling kan iedere avond tussen 4 en 13 november gemaakt worden, telkens tussen 18 uur en 22 uur. De activiteit is gratis. Een plannetje met de route kan je afhalen in het Stedelijk Museum ’t Gasthuys of in het infokantoor van Visit Aalst op de Hopmarkt. Wie de beelden overdag wil bewonderen, kan terecht in het museum voor een expo in de tentoonstellingszalen.

Volledig scherm Van 4 tot 13 november 2022 brengt ’t Gasthuys - Stedelijk Museum Aalst in samenwerking met Urban Mapping het leven van Sint-Maarten in beeld met unieke projecties op historische gevels. © JP Swirko

