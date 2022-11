Sint-Maarten komt ook langs bij Arminaa: “80 kinderen en hun ouders voorzien van leuke cadeaus en eten”

“We hebben een geslaagd Sint-Maartenfeest voor kansarme kinderen in Aalst achter de rug”, zeggen Stijn Ledegen en Bilal Bruggen van vzw Aturservice. Afgelopen zaterdag organiseerden ze samen met en voor vzw Arminaa - Armoede in Aalst een mooi Sint-Maartenfeest. “Het doet enorm veel deugd om zo’n 80 kinderen en hun ouders te kunnen voorzien van leuke cadeaus en eten. Een namiddag ontspanning zonder kopzorgen in het teken van het geluk van de kinderen”, zo zegt Bilal.

“In Aalst, net als in heel Vlaanderen, neemt de armoede nog toe. Eerst corona en nu de energiecrisis hakken er bij vele gezinnen goed in. Het is inderdaad triest te moeten vaststellen dat zoveel jonge gezinnen de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Daar aandacht voor vragen en tegelijk iets concreet doen is ons doel. Ik ben blij dat we erin geslaagd zijn om een lach op het gezicht te toveren van deze kinderen en hun ouders. Sint-Maarten is als kinderfeest een mooie gelegenheid om dit te doen”, zegt Stijn. Na deze eerste editie maken de heren zich sterk om hier een jaarlijks evenement van te maken en hopen ze in de toekomst nog meer mensen te bereiken. “Tot slot willen we de Sint, zijn helpende pieten en alle vrijwilligers van harte danken voor hun bijdrage. In het bijzonder een dikke merci aan Rosita Monsieur van vzw Arminaa voor haar ongelooflijke inzet”, aldus Stijn en Bilal.