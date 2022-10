Sint komt naar jaarmarkt op 11 november, Pieten dalen watertoren af

Aalst Lichtjes­stoet met Romeins soldaat Sint-Maar­ten en metershoge projecties op lichtwande­ling

Aalst is de stad van Sint-Maarten en om dat in de verf te zetten, komt er in november een lichtstoet en -wandeling. Op verschillende plaatsen in de stad zullen de mooie afbeeldingen uit het boek als metershoge bewegende projecties te zien zijn. De lichtjesstoet wordt aangevoerd door de Romeinse soldaat te paard Maarten en door troubadours.

18 oktober