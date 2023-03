Sint-Jozefscollege schenkt mooi bedrag aan goed doel: “Het geld gaat naar het Kinderkankerfonds”

Het vierde leerjaar telt 100 leerlingen en zij hebben zich ingezet voor het goede doel. “Naar jaarlijkse gewoonte hebben we Driekoningen gezongen. De vier klassen zijn verdeeld in groepjes van drie. Ze worden begeleid door ouders en ze trekken op de stad in of gaan langs bij een bedrijf dat ze kennen. Driekoningen valt op 6 januari, maar dat was in de vakantie. Dus zijn ze op 9 januari de baan op gegaan. In totaal leverde dat 3.645,85 euro op. Dat bedrag gaat naar het Kinderkankerfonds”, zegt de school.