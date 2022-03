Sint-Jozefscollege Capucienenlaan verbouwt oude kloostergebouwen tot hedendaagse school: “Leerlingenaantal is verdubbeld”

Aalst Aalste­naars starten hulpactie voor Oekraïne: “We zenden poedermelk, hygiënepro­duc­ten en medisch materiaal naar daar”

Marisha Kuzmiankova en Monika Studnicka starten een hulpactie voor Oekraïense vluchtelingen in het Poolse grensgebied en voor de mensen in Oekraïne. De dames hebben een winkel in de Kattestraat in Aalst en vragen om hen tegen eind deze week te helpen hulpgoederen te verzamelen.

1 maart