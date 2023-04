Singer-songwriter Wim De Meester in ‘Tafel van Elise’: “Zelfgeschreven, oprechte liedjes”

Mijntelco Storingen: welke telecompro­vi­ders hebben er het vaakst last van? En wanneer mag je op een compensa­tie rekenen?

Oké, de uitrol van 5G en glasvezel kan zeker sneller. Maar over het algemeen zit het met de vaste en mobiele netwerkdekking in België snor. Dat blijkt uit het jaarverslag van het BIPT, de telecomwaakhond in ons land. Toch kent elke telecomspeler wel eens storingen op het netwerk. Welke provider scoort op dat vlak het best en welke het slechtst? En kan je je schade vergoed krijgen? Mijntelco.be overloopt.