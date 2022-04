Silke Van Vaerenbergh (onafhankelijk) kant zich tegen Forensisch Psychiatrisch Centrum in Erembodegem

Broodnodig

Bezwaarschriften

Ze vraagt zich af waarom het FPC per se in Aalst moet komen. “Ik begin mij hoe langer hoe meer af te vragen of het in de eerste plaats wel een goed idee was van de stad Aalst om zich kandidaat te stellen voor de inplanting van een nieuw LFPC, naast die van Gent en Antwerpen. Trouwens, waarom moeten deze LFPC’s zo dicht bij elkaar gesitueerd worden, waarom geen nieuwe centra in West-Vlaanderen of Limburg? Voor mij is het duidelijk, ofwel moet de stad de stekker uit dit dossier trekken, ofwel moet de langere lijst van 65 locaties opnieuw boven gehaald worden om verder te onderzoeken welke site dan wel kan fungeren voor een LFPC. Want niet alleen Erembodegem haalt heel wat argumenten boven om ‘neen’ te zeggen tegen een LFPC. Ook de anderen kleinere actiecomités in de andere geselecteerde gebieden werpen terechte argumenten op. Met voortschrijdend inzicht kunnen we ver komen. Ik vraag dan ook politieke moed aan het College van Burgemeester en Schepenen om het project in vraag te durven stellen, en na te denken over een nieuwe wending in het dossier”, besluit Van Vaerenbergh (onafhankelijk gemeenteraadslid).