‘Sil pop-up store’ op de Hopmarkt: “Heerlijk ontbijt gevolgd door een modeshow.”

Wie opmerkzaam was in het passeren aan het gebouw op de Hopmarkt, kon haar etalage al zien. Daar kan je nog tot eind maart de QR-codes bij de outfits scannen en meer te weten komen over Sil en zelfs meteen bestellen. “Ook tijdens de pop-up op zaterdag 18 en zondag 19 maart kunnen mensen kennis maken met Sil, mijn modelabel dat sterk focust op tijdloze mode en duurzaamheid. De collectie kan gedragen worden door een verscheidenheid aan dames, van jong tot oud. De zachte materialen en mooie pasvormen zijn een streling voor het oog. Sil is reeds beschikbaar in verschillende multibrandstores verspreid over Vlaanderen, maar nog niet in Aalst. Vandaar het pop-up initiatief waar de Aalsterse dames kennis kunnen maken met het label en de verschillende combinaties passen”, zegt Silke.