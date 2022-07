Shelter Zomert met Tot Morgen, Bubbleboy, Mr&Mss en Charlie Bit Me

Denderhoutem Bestuurder zwaarge­wond nadat hij tegen boom knalt: Motorblok uit voertuig geslingerd

Op de N45 expresweg in Denderhoutem is kort na de middag een personenwagen tegen een boom aangereden en daarna tegen de middenberm terechtgekomen. De klap was enorm en de brokstukken lagen overal verspreid. De expresweg was meer dan een uur afgesloten voor het verkeer, wat voor heel wat hinder zorgde in het centrum van Denderhoutem.

28 juni