Scoutsleider blaast acht uur na feestje nog steeds meer dan 2 promille en krijgt alcoholslot

De twintiger was de nacht voordien rond 5 uur stomdronken in zijn bed gekropen. Hij was die avond en nacht naar het terrein van zijn jeugdbeweging afgezakt om er mee te helpen aan de voorbereidingen van hun jaarlijkse eetfestijn, waarna hij besloot om een groot aantal biertjes te drinken. Hij liet zich daarbij iets te hard gaan, want toen hij acht uur later, om 13 uur, met zijn wagen een ongeval had veroorzaakt, blies de scoutsleider nog steeds 2 promille. Een hallucinant hoog cijfer dat overeenkomt met ongeveer negen pintjes bier. “Je moet bijzonder stevig gedronken hebben als je dit al die uren later nog in je bloed hebt zitten”, aldus de politierechter.