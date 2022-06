Schuldgraad daalt naar 1.689 euro door uitstel grote realisaties: “Coronacrisis goed doorgekomen, nu verder investeren in de stad”

Aalst Aantal winkels in Aalst amper gedaald sinds corona (en het circulatie­plan): “Veel betere score dan in andere centrumste­den”

Het aantal winkels in Vlaamse centrumsteden daalt, behalve in Mechelen, zo schrijft De Tijd. Tweede beste leerling van de klas: Aalst. Het aantal winkels is er tussen 2019 en 2022 amper gedaald, met 1,6 procent, wat veel beter is dan in andere centrumsteden. In tegenstelling tot wat de tegenstanders van het circulatieplan voorspelden, is het dus niet de doodsteek geworden van de winkelstraten.

27 juni