Schouwbrand blijkt terugslag van rook

Nieuwerkerken Stad wil terreinen Eendracht Nieuwerker­ken weer verkopen aan voetbal­club: “Toenmalig schepen maakte beloftes in verkie­zings­jaar zonder dat er geld voor was”

In januari van het verkiezingsjaar 2018 kondigde toenmalig schepen van Openbare Werken en inwoner van Nieuwerkerken het met veel trots aan op de nieuwjaarsreceptie van het Feestcomité: de modderige terreinen van Eendracht Nieuwerkerken zouden omgevormd worden tot kunstgrasvelden voor voetbal en hockey. Achteraf bleek dat een loze belofte, want er was helemaal geen geld voor. De stad trekt nu definitief de stekker uit het dossier en wil de terreinen weer verkopen aan Eendracht Nieuwerkerken.

2 juni