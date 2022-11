Schoonderhage opent pop-up in Pieter Van Aelst-winkelgalerij: “Kunstwerkjes van onze creatievelingen”

Nieuwerkerken ‘Heaven Can Wait’ in gewezen kerk Edixvelde: “Dé eyecatcher is de zeven meter hoge boom aan het plafond”

In december kan je naar ‘Heaven Can Wait’ in de gewezen kerk van Edixvelde in Nieuwerkerken. Kunstschilder Danny Cobbaut, fotograaf Guy Kokken, beeldhouwster Charlot Van Geert, kunstschilder Mattis Van Schuylenbergh en glaskunstenaar Wouter Bolangier tonen er hun nieuw werk.

23 november