Schooltje De Horizon rouwt om tragisch overlijden David (8): “Kleinste helper, grootste kapoen. Je hebt een plaatsje in ons hart”

De jongen overleed nadat hij, wellicht in een poging om een bal uit een visvijver te halen, in het water belandde. Via de Facebookpagina van de school verwoordt de directie het als volgt: “We vernamen dat onze altijd goedlachse David bij een tragisch ongeval overleden is. Hiervoor zijn geen woorden. De wereld staat voor ons even stil en we zijn er voor onze leerlingen en elkaar. In gedachten zijn we bij de ouders en de familie.”